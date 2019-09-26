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Espreso.tvОбщество"Это не будет быстро": Сенцов рассказал, как продвигается решение квартирного вопроса

"Это не будет быстро": Сенцов рассказал, как продвигается решение квартирного вопроса


фото: krymr.org
Бывший пленник Кремля рассказал подробности получения квартиры от государства

Об этом Олег Сенцов сообщил в интервью "Крим.Реалии".

"Квартирный вопрос решается. Это не будет быстро, ведь учитывают все пожелания. Чтобы выбрали то, что будет нам наиболее комфортно. Мы на днях звонили. Они занимаются вопросом и подберут варианты, которые лучше всего подходят", - заявил режиссер.

Он также добавил, что говорить о переезде его семьи из Крыма трудно, они разберутся.

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