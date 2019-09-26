"Это не будет быстро": Сенцов рассказал, как продвигается решение квартирного вопроса
26 сентября, 2019, 13:36
Бывший пленник Кремля рассказал подробности получения квартиры от государства
Об этом Олег Сенцов сообщил в интервью "Крим.Реалии".
"Квартирный вопрос решается. Это не будет быстро, ведь учитывают все пожелания. Чтобы выбрали то, что будет нам наиболее комфортно. Мы на днях звонили. Они занимаются вопросом и подберут варианты, которые лучше всего подходят", - заявил режиссер.
Он также добавил, что говорить о переезде его семьи из Крыма трудно, они разберутся.
- 7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен пленными по формуле "35 на 35".
- Освобожденный из плена РФ украинский режиссер и писатель Олег Сенцов поедет по городам Европы , где планирует рассказывать о политзаключенных, которые остаются в России
- Бывший пленник Кремля считает, что с ахоплення полуострова в 2014 году было неизбежным
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