"Это не будет быстро": Сенцов рассказал, как продвигается решение квартирного вопроса

26 сентября, 2019, 13:36

Бывший пленник Кремля рассказал подробности получения квартиры от государства

Об этом Олег Сенцов сообщил в интервью "Крим.Реалии".

"Квартирный вопрос решается. Это не будет быстро, ведь учитывают все пожелания. Чтобы выбрали то, что будет нам наиболее комфортно. Мы на днях звонили. Они занимаются вопросом и подберут варианты, которые лучше всего подходят", - заявил режиссер.

Он также добавил, что говорить о переезде его семьи из Крыма трудно, они разберутся.