Предотвратить аннексию Крыма было невозможно, - Сенцов

24 сентября, 2019, 16:33

Захват полуострова в 2014 году был неизбежен, сказал экс-узник Кремля, режиссер и писатель Олег Сенцов

Такую позицию он высказал в интервью Крым.Реалии.

"В той ситуации уже без шансов было. Даже если бы во главе страны стояли более решительные и готовые к этому моменту люди, которые были подготовленным руководством, готовым на серьезные меры, то не было инструментов", - сказал Сенцов.

Он также заявил, что украинские силы не были готовы защищать Крым.

"Армия была практически развалена. Я поддерживал военные части, общался и видел, в каком состоянии наша армия. Армии у нас не было на тот момент никакой. Силовые подразделения - СБУ, МВД - тоже после Майдана не совсем были готовы за новую власть что-то делать, так как до этого они боролись против этих людей ", - пояснил режиссер.

Освобожденный политзаключенный добавил, что оккупант воспользовался положением в Украине.

"Поэтому момент был выбран, когда Украина как государство была максимально слабой за свою историю, тогда был нанесен удар. Тогда получилось. А сделать что-то... можно долго на эту тему теоретизировать, но мне даже кажется, что что бы мы ни сделали - не получилось бы", - добавил он.