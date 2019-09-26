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Espreso.tvОбщество"Не моя собственность": Зеленский объяснил выражение "генпрокурор 100% мой человек"

"Не моя собственность": Зеленский объяснил выражение "генпрокурор 100% мой человек"


фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил реплику из разговора с американским президентом Дональдом Трампом в июле, где уверяет, что будущий генпрокурор будет на 100% его человеком

Об этом Зеленский заявил на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает Интерфакс-Украина .

"Мой товарищ (генпрокурор Рябошапка, - Ред.), это правда, мой товарищ. Вся моя команда - это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой путь, путь избирательной кампании", - сказал он журналистам.

Зеленский отметил, что Рябошапка не хотел идти на должность генпрокурора.

"Вы знаете об этом? Он не хотел. Да, он хотел работать в Офисе президента, потому что мы всегда работали одной командой, эти семь месяцев", - сказал президент.

Напомним, согласно стенограмме телефонного разговора с Трампом, Зеленский обещал президенту США, что новый генпрокурор Украины будет "100% его человеком":

"Следующий генеральный прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет поддержан парламентом и начнет новое расследование в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию, в частности, компании, которую вы упомянули в этом вопросе".

  • Напомним, СМИ распространили информацию, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Дональд Трамп мог требовать от украинского коллеги открыть расследование против сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Демократ Джо Байден намерен участвовать в президентских выборах и сейчас является главным конкурентом Трампа.
  • Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани во время выступления в эфире CNN признал, что требовал от властей Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.
  • В Конгрессе объявили о запуске импичмента Трампу.
  • Белый Дом опубликовал стенограмму : Трамп не давил на Зеленского относительно семьи Джо Байдена - своего потенциального соперника на президентских выборах в 2020 году.
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