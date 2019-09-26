"Не моя собственность": Зеленский объяснил выражение "генпрокурор 100% мой человек"

26 сентября, 2019, 09:43

Об этом Зеленский заявил на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает Интерфакс-Украина .

"Мой товарищ (генпрокурор Рябошапка, - Ред.), это правда, мой товарищ. Вся моя команда - это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой путь, путь избирательной кампании", - сказал он журналистам.

Зеленский отметил, что Рябошапка не хотел идти на должность генпрокурора.

"Вы знаете об этом? Он не хотел. Да, он хотел работать в Офисе президента, потому что мы всегда работали одной командой, эти семь месяцев", - сказал президент.

Напомним, согласно стенограмме телефонного разговора с Трампом, Зеленский обещал президенту США, что новый генпрокурор Украины будет "100% его человеком":

"Следующий генеральный прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет поддержан парламентом и начнет новое расследование в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию, в частности, компании, которую вы упомянули в этом вопросе".