Князев стал советником Авакова

26 сентября, 2019, 12:15

Экс-глава Нацполиции Сергей Князев стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова

Об этом сообщает пресс служба МВД.

Аваков отметил, что решение об отставке Сергея Князева - это плановый шаг, "который не оговорен негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции".

Также сообщается, что Князев продолжит работу в должности советника министра и члена коллегии МВД.

Напомним, 23 сентября СМИ сообщили об остановке на границе с Польшей автомобиля, в котором находилась экс-жена главы Нацполиции Украины Сергея Князева, а также 500 тыс. евро якобы без надлежащего декларирования.

Глава Нацполиции подтвердил факт остановки авто, однако отрицал, что деньги не были задекларированы, а также объяснил их происхождение и принадлежность.

24 сентября, глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что уходит в отставку .

Рolskie Radio сообщил, что районная прокуратура польского Замостья инициировала расследование в отношении задержанных трех граждан Украины и одного хорвата по подозрению в попытке отмывания средств .

ГБР взялось расследовать небрежность таможенников.