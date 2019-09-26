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Espreso.tvОбществоКнязев стал советником Авакова

Князев стал советником Авакова


фото: 112.ua
Экс-глава Нацполиции Сергей Князев стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова

Об этом сообщает пресс служба МВД.

Аваков отметил, что решение об отставке Сергея Князева - это плановый шаг, "который не оговорен негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции".

Также сообщается, что Князев продолжит работу в должности советника министра и члена коллегии МВД.

Напомним, 23 сентября СМИ сообщили об остановке на границе с Польшей автомобиля, в котором находилась экс-жена главы Нацполиции Украины Сергея Князева, а также 500 тыс. евро якобы без надлежащего декларирования.

Глава Нацполиции подтвердил факт остановки авто, однако отрицал, что деньги не были задекларированы, а также объяснил их происхождение и принадлежность.

24 сентября, глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что уходит в отставку .

Рolskie Radio сообщил, что районная прокуратура польского Замостья инициировала расследование в отношении задержанных трех граждан Украины и одного хорвата по подозрению в попытке отмывания средств .

ГБР взялось расследовать небрежность таможенников.

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