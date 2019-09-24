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Espreso.tvОбществоГБР расследует халатность таможенников, выпустивших из Украины авто с 650 тыс. евро и экс-супругой Князева

ГБР расследует халатность таможенников, выпустивших из Украины авто с 650 тыс. евро и экс-супругой Князева

Государственное бюро расследований начало уголовное производство о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками таможенного поста на Львовщине, из-за чего из Украины выехало авто с экс-супругой Князева и 650 тыс. евро

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГБР.

"Правоохранители Республики Польша задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии на таможенной границе "Hrebenne - Рава-Руска" - у них изъяли незадекларированную наличность в сумме 650 тыс. евро. Ранее упомянутые лица беспрепятственно прошли таможенный досмотр на украинском пункте пропуска. Среди задержанных - бывшая жена одного из руководителей Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 23 сентября СМИ сообщили об остановке на границе с Польшей автомобиля, в котором находилась экс-супруга председателя Нацполиции Украины Сергея Князева, а также 500 тыс. евро якобы без надлежащего декларирования.
  • Председатель Нацполиции подтвердил факт остановки авто, однако отрицал, что деньги не были задекларированы, а также объяснил их происхождение и принадлежность. Сообщение о ненадлежащем декларировании средств и причастность его ексдружины к их транспортировки Князев назвал дезинформацией, информационной атакой и "ложью, не имеющей ничего общего с реальностью".
  • Во вторник, 24 сентября, Председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что уходит в отставку.
  • Рolskie Radio сообщил, что районная прокуратура польского Замостье инициировала расследование в отношении задержанных трех граждан Украины и одного хорвата по подозрению в попытке отмывания средств.
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