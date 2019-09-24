ГБР расследует халатность таможенников, выпустивших из Украины авто с 650 тыс. евро и экс-супругой Князева

24 сентября, 2019, 22:35

Государственное бюро расследований начало уголовное производство о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей работниками таможенного поста на Львовщине, из-за чего из Украины выехало авто с экс-супругой Князева и 650 тыс. евро