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Espreso.tvОбществоКнязев заявил, что уходит в отставку

Князев заявил, что уходит в отставку


фото: npu.gov.ua
Председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что уходит в отставку

Об этом Князев сказал на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Я принял решение подать в отставку", - сказал Князев.

"Я очень люблю свою работу, полностью отдавал и отдаю себя ей. Это действительно дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку. И я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности и сам для себя считаю, что это мой шаг как главы полиции европейского государства. И сейчас это время пришло ", - сказал Князев.

  • Напомним, накануне, 23 сентября, СМИ сообщили, что на границе с Польшей остановили автомобиль, в котором находилась экс-супруга Князева и перевозили 500 тыс. евро якобы без надлежащего декларирования.
  • Председатель Нацполиции подтвердил факт остановки авто, однако отрицал, что деньги не были задекларированы, а также объяснил их происхождение и принадлежность. Сообщение о ненадлежащем декларировании средств и причастность его экс-супруги к их транспортировке Князев назвал дезинформацией, информационной атакой и "ложью, не имеющей ничего общего с реальностью".
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