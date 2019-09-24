Князев заявил, что уходит в отставку
24 сентября, 2019, 16:26
Председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что уходит в отставку
Об этом Князев сказал на брифинге, передает Еспресо.TV .
"Я принял решение подать в отставку", - сказал Князев.
"Я очень люблю свою работу, полностью отдавал и отдаю себя ей. Это действительно дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку. И я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности и сам для себя считаю, что это мой шаг как главы полиции европейского государства. И сейчас это время пришло ", - сказал Князев.
- Напомним, накануне, 23 сентября, СМИ сообщили, что на границе с Польшей остановили автомобиль, в котором находилась экс-супруга Князева и перевозили 500 тыс. евро якобы без надлежащего декларирования.
- Председатель Нацполиции подтвердил факт остановки авто, однако отрицал, что деньги не были задекларированы, а также объяснил их происхождение и принадлежность. Сообщение о ненадлежащем декларировании средств и причастность его экс-супруги к их транспортировке Князев назвал дезинформацией, информационной атакой и "ложью, не имеющей ничего общего с реальностью".
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