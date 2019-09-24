24 сентября, 2019, 16:26

Председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что уходит в отставку

Об этом Князев сказал на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Я принял решение подать в отставку", - сказал Князев.

"Я очень люблю свою работу, полностью отдавал и отдаю себя ей. Это действительно дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку. И я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об увольнении меня с должности и сам для себя считаю, что это мой шаг как главы полиции европейского государства. И сейчас это время пришло ", - сказал Князев.