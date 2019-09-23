На границе остановили автомобиль с экс-супругой Князева и 500 тыс. евро. Председатель Нацполиции предупредил о дезинформации

23 сентября, 2019, 21:46

В понедельник, 23 сентября, "Украинская правда" сообщила о задержании в пункте пропуска "Рава-Руска - Гребенне" между Украиной и Польшей автомобиля с экс-супругой председателя Нацполиции Сергея Князева Викторией Князевой

Источником информации издание назвало собеседника из правоохранительных органов.

По данным издания, инцидент произошел на выходных (21-22 сентября), а в авто Mersedes-Benz перевозили 500 тыс. евро без надлежащего декларирования. Кроме того, собеседники сообщили, что в авто находились еще двое граждан Украины и один гражданин Хорватии.

Председатель Нацполиции подтвердил факт остановки авто, однако отрицал, что деньги не были задекларированы, а также объяснил их происхождение и принадлежность.

"Госпожа Князева является сотрудником крупной строительной компании "Атлант" со штатом более 500 человек, которую возглавляет 78-летний господин Вадим Каган. Они действительно пересекали вместе границу. На границе гражданин Каган заявил польским чиновникам о наличии определенной суммы наличности, принадлежащей ему. Указанные денежные средства были получены в результате сделки по продаже торгового помещения в центре столицы. Конечно, сделка оформлена в соответствии с действующим законодательством и уплаченными налогами. Но имеющегося пакета документов по задекларированным деньгам польским государственным служащим не хватило. Польскими правоохранителями и господином Каганом было принято совместное решение о предъявлении еще некоторых оригиналов. После этого инцидент был исчерпан. В это время в автомобиле находился украинский и европейский партнеры господина Кагана, а также наемный работник фирмы - госпожа Князева, которая работает в компании не первый год", - написал Князев.

Председатель Нацполиции также назвал "дезинформацией", "информационной атакой" и "ложью, не имеющей ничего общего с реальностью" сообщение, что деньги перевозил его экс-супруга.

"Дезинформация. Сегодня моя частная жизнь стала топ-темой для обсуждения. Моя бывшая жена, мать наших троих детей, а также я лично стали объектами информационной атаки. Средства массовой информации мгновенно распространили "новость" о перевозке ней чуть не мешков с деньгами . Это ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью", - написал Князев.