Польша подозревает экс-супругу Князева в попытке отмывания средств, - СМИ

24 сентября, 2019, 18:36

Районная прокуратура польского Замосця инициировала расследование в отношении трех граждан Украины и одного хорвата по подозрению в попытке отмывания средств

Об этом сообщил пресс-секретарь районной прокуратуры Замосця Артур Шикула, передает Рolskie Radio.

Речь идет о попытке ввоза в Польшу из Украины 500 тыс. евро через пункт пропуска "Рава-Руска - Гребенне". По словам представителя польской прокуратуры, четверо указанных лиц были задержаны.

Ранее, 23 сентября СМИ сообщили, что на границе с Польшей остановили автомобиль, в котором находилась экс-супруга главы Нацполиции Украины Сергея Князева, а также 500 тыс. евро якобы без надлежащего декларирования.

Глава Нацполиции подтвердил факт остановки авто, однако отрицал, что деньги не были задекларированы, а также объяснил их происхождение и принадлежность. Сообщение о ненадлежащем декларировании средств и причастности его экс-супруги к их транспортировке Князев назвал дезинформацией, информационной атакой и "ложью, не имеющей ничего общего с реальностью".

Во вторник, 24 сентября, глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что уходит в отставку.