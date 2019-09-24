Польша подозревает экс-супругу Князева в попытке отмывания средств, - СМИ
Об этом сообщил пресс-секретарь районной прокуратуры Замосця Артур Шикула, передает Рolskie Radio.
Речь идет о попытке ввоза в Польшу из Украины 500 тыс. евро через пункт пропуска "Рава-Руска - Гребенне". По словам представителя польской прокуратуры, четверо указанных лиц были задержаны.
Ранее, 23 сентября СМИ сообщили, что на границе с Польшей остановили автомобиль, в котором находилась экс-супруга главы Нацполиции Украины Сергея Князева, а также 500 тыс. евро якобы без надлежащего декларирования.
Глава Нацполиции подтвердил факт остановки авто, однако отрицал, что деньги не были задекларированы, а также объяснил их происхождение и принадлежность. Сообщение о ненадлежащем декларировании средств и причастности его экс-супруги к их транспортировке Князев назвал дезинформацией, информационной атакой и "ложью, не имеющей ничего общего с реальностью".
Во вторник, 24 сентября, глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что уходит в отставку.
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