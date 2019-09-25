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Espreso.tvСпорт"Мариуполь" - "Динамо": Где и когда смотреть матч чемпионата Украины

"Мариуполь" - "Динамо": Где и когда смотреть матч чемпионата Украины


фото: fcdynamo.kiev.ua
Сегодня в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" принимает "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Динамо" перед сегодняшней игрой 11 очков и занимает пятое место в чемпионате Украины. "Мариуполь" набрал 9 пунктов и идет в турнирной таблице на восьмой позиции.

Чемпионат Украины

4-й тур

25 сентября

"Мариуполь" - "Динамо"

Мариуполь, стадион им. Бойко

Начало - 17:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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