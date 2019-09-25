"Мариуполь" - "Динамо": Где и когда смотреть матч чемпионата Украины
25 сентября, 2019, 11:16
Сегодня в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" принимает "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Динамо" перед сегодняшней игрой 11 очков и занимает пятое место в чемпионате Украины. "Мариуполь" набрал 9 пунктов и идет в турнирной таблице на восьмой позиции.
Чемпионат Украины
4-й тур
25 сентября
"Мариуполь" - "Динамо"
Мариуполь, стадион им. Бойко
Начало - 17:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, 22 сентября в 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил в гостях ближайшего преследователя - "Десну" - и укрепил лидерство.
- Кроме этого, "Динамо" победило в гостях "Ворсклу" и прервало четырехматчевую безвыигрышную серию в УПЛ
- 21 сентября в 8-м туре чемпионата Украины по футболу "Олимпик" в гостях переиграл "Львов" .
- В другом матче субботы "Заря" на своем поле сыграла вничью с "Мариуполем" .
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