Джонсон не собирается в отставку и хочет новых выборов в парламент
Об этом он сказал журналистам в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Deutsche Welle .
Как сообщили агентству Reuters источники, близкие к британскому правительству, после поражения в Верховном суде Великобритании, который признал во вторник, 24 сентября, незаконным решение правительства отправить британский парламент на принудительные каникулы, премьер-министр не намерен подавать в отставку. По данным источника, Джонсон намерен провести телефонные переговоры с министрами своего кабинета и вернуться в Лондон сразу же после выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН.
В то же время лидер лейбористов Джереми Корбин, выступая с заключительным словом на съезде партии в Брайтоне, категорически высказался против проведения новых выборов до тех пор, пока Великобритании (31 октября) грозит жесткий Brexit. Он еще раз призвал Джонсона подать в отставку. "Я думаю, что он не соответствует должности премьер-министра", - цитирует Корбина агентство dpa.
Партия лейбористов вынуждена была сократить программу своего съезда до одного дня, поскольку британский парламент, после решения Верховного суда страны, вновь начнет работу уже утром в среду, 25 сентября.
Напомним, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о прекращении работы парламента на пять недель.
Спикер палаты общин Джон Беркоу заявил, что британский парламент возобновит свою работу в среду, 25 сентября.
После этого Джонсон заявил, что несмотря на все намерен вывести Британию из ЕС до 31 октября .
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