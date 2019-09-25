Джонсон не собирается в отставку и хочет новых выборов в парламент

25 сентября, 2019, 13:02

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил о необходимости провести новые парламентские выборы

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, сообщает Deutsche Welle .

Как сообщили агентству Reuters источники, близкие к британскому правительству, после поражения в Верховном суде Великобритании, который признал во вторник, 24 сентября, незаконным решение правительства отправить британский парламент на принудительные каникулы, премьер-министр не намерен подавать в отставку. По данным источника, Джонсон намерен провести телефонные переговоры с министрами своего кабинета и вернуться в Лондон сразу же после выступления перед Генеральной Ассамблеей ООН.

В то же время лидер лейбористов Джереми Корбин, выступая с заключительным словом на съезде партии в Брайтоне, категорически высказался против проведения новых выборов до тех пор, пока Великобритании (31 октября) грозит жесткий Brexit. Он еще раз призвал Джонсона подать в отставку. "Я думаю, что он не соответствует должности премьер-министра", - цитирует Корбина агентство dpa.

Партия лейбористов вынуждена была сократить программу своего съезда до одного дня, поскольку британский парламент, после решения Верховного суда страны, вновь начнет работу уже утром в среду, 25 сентября.

Напомним, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о прекращении работы парламента на пять недель.

Спикер палаты общин Джон Беркоу заявил, что британский парламент возобновит свою работу в среду, 25 сентября.

После этого Джонсон заявил, что несмотря на все намерен вывести Британию из ЕС до 31 октября .