Верховный суд Великобритании признал незаконным решение Джонсона о приостановлении работы парламента

24 сентября, 2019, 13:19

Верховный суд Великобритании 24 сентября принял решение, фактически признав премьер-министра Бориса Джонсона виновным в злоупотреблении властью. По мнению судейской коллегии, он неправомерно отправил парламент на долгий перерыв

Об этом сообщает BBC.

Верховный суд - Конституционный суд Великобритании - во вторник огласил решение по двум искам о пророгации, то есть решение премьер-министра отправить парламент на перерыв до 14 октября. Судейская коллегия признала это решение неправомерным.

Председатель Верховного суда Хейл объявила в зале суда, что правительство не предъявило никаких разумных обоснований, зачем ему понадобилось прямо перед запланированным выходом страны из Евросоюза объявлять пророгации на пять недель, когда нормальная продолжительность пророгации - несколько дней.

"Решение посоветовать Ее Величеству приостановить парламент было незаконным, поскольку это привело к нарушению или препятствованию возможности парламента выполнять свои конституционные функции без разумного обоснования", - заявила президент Верховного суда Бренда Хейл.

"Парламент не был приостановлен. Это единогласное решение всех 11 судей", - добавила она. "Именно парламент, в частности спикер и спикер Палаты лордов, решают, что делать дальше".

Постановление прокладывает путь для законодателей вернуться в парламент, где Джонсон не имеет большинства. Это может оказать парламентариям, большинство из которых против выхода из ЕС без соглашения, чем угрожал Джонсон, и дальнейшую возможность помешать его стратегии.

В конце августа правительство Великобритании попросило королеву Елизавету II приостановить работу парламента, чтобы гарантировать беспрепятственный Brexit 31 октября.

Королева Елизавета II одобрила просьбу правительства приостановить работу парламента.

10 сентября парламент Великобритании официально приостановил свою работу до 14 октября.