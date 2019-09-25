Джонсон досрочно покинул Генассамблею ООН и возвращается в Лондон

25 сентября, 2019, 10:53

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон досрочно прекратил визит на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и возвращается в Лондон

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Соответствующее решение он принял после того, как британский Верховный суд принял решение о незаконности его решения о прекращении деятельности парламента.

По информации телеканала, перед тем, как покинуть Нью-Йорк, Джонсон позвонил королеве Елизавете II, однако неизвестно, принес ли ей извинения в связи со сложившейся ситуацией.

"Мы никогда ни при каких обстоятельствах не обсуждаем содержания бесед между премьер-министром и ее величеством", - заявил телеканалу высокопоставленный представитель британского правительства.

Напомним, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о прекращении работы парламента на пять недель.

Спикер палаты общин Джон Беркоу заявил, что британский парламент возобновит свою работу в среду, 25 сентября.

После этого Джонсон заявил, что несмотря на все намерен вывести Британию из ЕС до 31 октября .