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Espreso.tvМирБританский парламент возобновит работу в среду

Британский парламент возобновит работу в среду


фото: REUTERS
Палата общин Великобритании возобновит работу в среду, 25 сентября, после решения Верховного суда о незаконности приостановки работы парламента

Об этом заявил спикер Палаты общин Джон Беркоу, передает The Guardian.

По его словам, он поручил подготовиться к проведению заседания Палаты общин завтра в 11:30.

Беркоу добавил, что уже проинформировал лидеров партий и их представителей о возобновлении работы парламента.

Напомним, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановлении работы парламента на пять недель.

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