Британский парламент возобновит работу в среду

24 сентября, 2019, 15:52

Палата общин Великобритании возобновит работу в среду, 25 сентября, после решения Верховного суда о незаконности приостановки работы парламента

Об этом заявил спикер Палаты общин Джон Беркоу, передает The Guardian.

По его словам, он поручил подготовиться к проведению заседания Палаты общин завтра в 11:30.

Беркоу добавил, что уже проинформировал лидеров партий и их представителей о возобновлении работы парламента.

Напомним, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановлении работы парламента на пять недель.