Британский парламент возобновит работу в среду
24 сентября, 2019, 15:52
Палата общин Великобритании возобновит работу в среду, 25 сентября, после решения Верховного суда о незаконности приостановки работы парламента
Об этом заявил спикер Палаты общин Джон Беркоу, передает The Guardian.
По его словам, он поручил подготовиться к проведению заседания Палаты общин завтра в 11:30.
Беркоу добавил, что уже проинформировал лидеров партий и их представителей о возобновлении работы парламента.
Напомним, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановлении работы парламента на пять недель.
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