Джонсон прокомментировал решение Верховного суда

24 сентября, 2019, 17:20

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на решение Верховного суда о нелегитимности прекращения работы парламента

Выступая перед журналистами в Нью-Йорке, он заявил, что его правительство уважает и выполнит решение Верховного суда, передает SkyNews.

Но при этом Джонсон отметил, что "категорически не согласен" с ним, поскольку решение Верховного суда осложнит заключения соглашения об условиях Brexit.

"Я категорически не согласен с решением Верховного суда. Я чувствую глубокое уважение к нашей судебной системе, но не думаю, что это было правильное решение", - отметил Джонсон.

Британский премьер добавил, что по закону, Великобритания покинет ЕС 31 октября: "Поскольку закон остается в силе, выход состоится 31 октября, и я очень надеюсь, что мы заключим соглашение".

Напомним, Верховный суд Великобритании признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановлении работы парламента на пять недель.