Украинская теннисистка проиграла поединок на турнире в Ухане
23 сентября, 2019, 16:54
Украинская теннисистка Даяна Ястремская проиграла стартовый поединок парного разряда на турнире WTA Premier 5 в китайском Ухане
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В матче первого круга WTA Premier 5 в Ухане, 19-летняя украинка Даяна Ястремская уступила паре Николь Мелихар (США) / Квита Пешке (Чехия) со счетом - 4:6, 1:6. Украинка выступала в дуэте со Сторм Сандерс из Австралии.
Несмотря на поражение в парном разряде, Ястремская продолжает выступления в индивидуальном соревновании, где 24 сентября встретится со 104-й ракеткой мира, американкой Кристиной Макхейл.
Другая украинская теннисистка Элина Свитолина, только завтра начнет выступления на турнире WTA Premier 5, она сыграет поединок против Гарбине Мугуруса, из Испании, соперница является двадцать третьей ракеткой мира.
- 22 сентября Даяна Ястремская победила австралийку Айла Томлянович в первом круге престижного турнира WTA в Китае.
- 18 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась доигрывать матч WTA против Марии Боузковои из Чехии и снялась с турнира.
- 17 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина победила словенку Далила Якупович в 1/16 финала турнира WTA в Китае.
- Напомним, 6 сентября в полуфинале US Open Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Серене Уильямс и не вышла в финал турнира Большого Шлема.
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