Свитолина одержала первую победу после исторического полуфинала US Open
17 сентября, 2019, 16:29
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила словенку Далила Якупович в 1/16 финала турнира WTA в Китае
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В стартовом поединке турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в Гуанчжоу третья ракетка мира Элина Свитолина уверенно разобралась с Далилой Якупович, которая занимает в рейтинге сто пятьдесят первую позицию - 6:3, 6:3.
Следующей соперницей украинки станет чешка Мария Боузкова, которая идет в мировой классификации шестьдесят третьей. Ранее теннисистки не встречались.
Победа над Якупович стала для Свитолиной первой после удачного выступления на US Open, где украинка впервые в своей карьере добралась до полуфинала.
. @ElinaSvitolina advances to the #GuangzhouOpen second round!- WTA (@WTA) September 17, 2019
The top seed defeats Dalila Jakupovic 6-3, 6-2. pic.twitter.com/pYRJkISEYb
- Напомним, 6 сентября в полуфинале US Open Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Серене Уильямс и не вышла в финал турнира Большого Шлема.
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