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Espreso.tvСпортСвитолина одержала первую победу после исторического полуфинала US Open

Свитолина одержала первую победу после исторического полуфинала US Open


фото: twitter
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила словенку Далила Якупович в 1/16 финала турнира WTA в Китае

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В стартовом поединке турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в Гуанчжоу третья ракетка мира Элина Свитолина уверенно разобралась с Далилой Якупович, которая занимает в рейтинге сто пятьдесят первую позицию - 6:3, 6:3.

Следующей соперницей украинки станет чешка Мария Боузкова, которая идет в мировой классификации шестьдесят третьей. Ранее теннисистки не встречались.

Победа над Якупович стала для Свитолиной первой после удачного выступления на US Open, где украинка впервые в своей карьере добралась до полуфинала.

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