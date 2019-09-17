Свитолина одержала первую победу после исторического полуфинала US Open

17 сентября, 2019, 16:29

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила словенку Далила Якупович в 1/16 финала турнира WTA в Китае

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В стартовом поединке турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в Гуанчжоу третья ракетка мира Элина Свитолина уверенно разобралась с Далилой Якупович, которая занимает в рейтинге сто пятьдесят первую позицию - 6:3, 6:3.

Следующей соперницей украинки станет чешка Мария Боузкова, которая идет в мировой классификации шестьдесят третьей. Ранее теннисистки не встречались.

Победа над Якупович стала для Свитолиной первой после удачного выступления на US Open, где украинка впервые в своей карьере добралась до полуфинала.

. @ElinaSvitolina advances to the #GuangzhouOpen second round!



The top seed defeats Dalila Jakupovic 6-3, 6-2. pic.twitter.com/pYRJkISEYb - WTA (@WTA) September 17, 2019