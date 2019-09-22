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Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка Ястремская уверенно стартовала на супертурнире в Китае

Украинская теннисистка Ястремская уверенно стартовала на супертурнире в Китае


фото: REUTERS
Украинка Даяна Ястремская победила австралийку Айлу Томлянович в первом круге престижного турнира WTA в Китае

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На турнире WTA (Женской теннисной ассоциации) в Ухане Ястремская победила Томлянович в двух сетах - 7: 6, 6: 2.

Первая партия прошла в напряженной борьбе, победительницей в которой оказалась украинка, которая дожала соперницу на тайбрейке. В дальнейшем Ястремская контролировала ситуацию на корте и во второй партии не отдала австралийке ни одного очка на своей подаче.

Во втором раунде Ястремская встретится с победительницей матча между латвийкой Анастасией Севастовой и американкой Кристиной Макхейл.

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