Украинская теннисистка Ястремская уверенно стартовала на супертурнире в Китае
22 сентября, 2019, 17:11
Украинка Даяна Ястремская победила австралийку Айлу Томлянович в первом круге престижного турнира WTA в Китае
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На турнире WTA (Женской теннисной ассоциации) в Ухане Ястремская победила Томлянович в двух сетах - 7: 6, 6: 2.
Первая партия прошла в напряженной борьбе, победительницей в которой оказалась украинка, которая дожала соперницу на тайбрейке. В дальнейшем Ястремская контролировала ситуацию на корте и во второй партии не отдала австралийке ни одного очка на своей подаче.
Во втором раунде Ястремская встретится с победительницей матча между латвийкой Анастасией Севастовой и американкой Кристиной Макхейл.
- Напомним, 18 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась доигрывать матч WTA против Марии Боузковой из Чехии и снялась с турнира в китайском Гуанчжоу.
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