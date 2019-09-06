Украинская теннисистка Свитолина проиграла в полуфинале US Open
6 сентября, 2019, 06:30
В полуфинале US Open украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Серене Уильямс и не вышла в финал турнира Большого шлема
Об этом сообщает Еспресо.TV .
6 сентября, в Нью-Йорке, в полуфинальном матче турнира Большого шлема US Open, пятый ракетка мира, украинка Элина Свитолина проиграла сопернице из США Серену Уильямс в двух сетах 6: 3, 6: 1, поединок продолжался 1:00 и 11 минут.
Соперницей Уильямс в финале будет 19-летняя Бьенка Андриеску (Канада), которая является 15-й ракеткой мира. Теннисистки встретятся 7 сентября в 23:00.
Supreme Serena @serenawilliams will seek a 7th crown in New York after dispatching Svitolina 6-3, 6-1 in the semifinals ... #USOpen pic.twitter.com/BDHaI0iKOb- US Open Tennis (@usopen) 6 сентября 2019 г.
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