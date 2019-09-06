Украинская теннисистка Свитолина проиграла в полуфинале US Open

6 сентября, 2019, 06:30

В полуфинале US Open украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Серене Уильямс и не вышла в финал турнира Большого шлема

Об этом сообщает Еспресо.TV .

6 сентября, в Нью-Йорке, в полуфинальном матче турнира Большого шлема US Open, пятый ракетка мира, украинка Элина Свитолина проиграла сопернице из США Серену Уильямс в двух сетах 6: 3, 6: 1, поединок продолжался 1:00 и 11 минут.

Соперницей Уильямс в финале будет 19-летняя Бьенка Андриеску (Канада), которая является 15-й ракеткой мира. Теннисистки встретятся 7 сентября в 23:00.