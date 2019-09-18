Свитолина отказалась доигрывать матч из-за проблем со здоровьем
18 сентября, 2019, 19:08
Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась доигрывать матч WTA против Марии Боузковой из Чехии и снялась с турнира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
18 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла поединок второго круга чешке Марии Боузковой, на турнире серии WTA в китайском Гуанчжоу, счет матча - 4: 6, 3: 4. Украинка отказалась продолжать поединок из-за травмы.
Во время второго сета Свитолина быстро повела в счете, однако преимущество украинки быстро закончилось. При счете 3: 4 в пользу Боузковой украинка отказалась продолжать борьбу, а незадолго до этого она принимала медицинский тайм-аут.
- 17 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина победила словенку Далила Якупович в 1/16 финала турнира WTA в Китае.
- Напомним, 6 сентября в полуфинале US Open Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Серене Уильямс и не вышла в финал турнира Большого Шлема.
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