Свитолина отказалась доигрывать матч из-за проблем со здоровьем

18 сентября, 2019, 19:08

Украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась доигрывать матч WTA против Марии Боузковой из Чехии и снялась с турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

18 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла поединок второго круга чешке Марии Боузковой, на турнире серии WTA в китайском Гуанчжоу, счет матча - 4: 6, 3: 4. Украинка отказалась продолжать поединок из-за травмы.

Во время второго сета Свитолина быстро повела в счете, однако преимущество украинки быстро закончилось. При счете 3: 4 в пользу Боузковой украинка отказалась продолжать борьбу, а незадолго до этого она принимала медицинский тайм-аут.