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Espreso.tvОбществоСенцова не включили в список на обмен, - росСМИ

Сенцова не включили в список на обмен, - росСМИ

Режиссера Олега Сенцова не включили в список на обмен, который согласовывают Россия и Украина

Об этом сообщает российская газета КоммерсантЪ со ссылкой на информированные источники.

Также издание утверждает, что в списки для обмена не включен российский пропагандист Кирилл Вышинский. Якобы он отказался от обмена и "намерен добиваться своего оправдания и освобождения".

Собеседники российской газеты не уточнили, почему в списки не попал Сенцов.

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