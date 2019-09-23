Сенцова не включили в список на обмен, - росСМИ
23 августа, 2019, 10:28
Режиссера Олега Сенцова не включили в список на обмен, который согласовывают Россия и Украина
Об этом сообщает российская газета КоммерсантЪ со ссылкой на информированные источники.
Также издание утверждает, что в списки для обмена не включен российский пропагандист Кирилл Вышинский. Якобы он отказался от обмена и "намерен добиваться своего оправдания и освобождения".
Собеседники российской газеты не уточнили, почему в списки не попал Сенцов.
- Напомним, 20 августа политзаключенные Балух, Клых, Кольченко, Гриб и Карпюк получили передачи в СИЗО.
- 21 августа сообщили, что пятеро украинских политзаключенных, отбывающих тюремные сроки в РФ, могут быть выданы Украине.
- Пленникам Кремля Роману Сущенко, Алексею Сизоновичу и Евгению Панову сделали передачи в СИЗО "Лефортово".
- Факт украинско-российских переговоров по обмену удерживаемых лиц подтвердил глава РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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