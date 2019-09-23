Сенцова не включили в список на обмен, - росСМИ

23 августа, 2019, 10:28

Режиссера Олега Сенцова не включили в список на обмен, который согласовывают Россия и Украина

Об этом сообщает российская газета КоммерсантЪ со ссылкой на информированные источники.

Также издание утверждает, что в списки для обмена не включен российский пропагандист Кирилл Вышинский. Якобы он отказался от обмена и "намерен добиваться своего оправдания и освобождения".

Собеседники российской газеты не уточнили, почему в списки не попал Сенцов.