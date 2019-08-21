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Espreso.tvОбществоРоссия может выдать Украине пятерых политзаключенных, - росСМИ

Россия может выдать Украине пятерых политзаключенных, - росСМИ

Пятеро украинских политзаключенных, отбывающих тюремные сроки в РФ, могут быть выданы Украине

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

Ранее пятеро украинский были доставлены в московский следственный изолятор Лефортово.

"О этапированных в Москву пятерых осужденных решается вопрос о выдаче их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "в настоящее время обсуждается формат этой процедуры".

По данным правозащитного центра Мемориал, 20 августа в СИЗО Лефортово приняли передачи для Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клих и Александра Кольченко.

По мнению правозащитников, это свидетельство того, что все указанные лица содержатся в учреждении.

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