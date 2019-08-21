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Espreso.tvОбществоВ "Лефортово" приняли передачи для Сущенко и Панова

В "Лефортово" приняли передачи для Сущенко и Панова

Пленникам Кремля Роману Сущенко, Алексею Сизоновичу и Евгению Панову сделали передачи в СИЗО "Лефортово"

Об этом сообщила российская активистка и журналистка Виктория Ивлева в Facebook.

Отмечается, что в передачах были следующие продукты: колбаса сырокопченая, сыр, молоко, сыр, масло, огурцы, орехи, зеленый лук, сигареты для Панова, шоколад, яблоки, семга слабосоленая, лимоны, кофе.

"К узникам Лефортово передачи доходят очень быстро, думаю, что в течение часа. Утверждаю, что и на имя Романа, и на имя Алексея Ивановича, и на имя Евгения были сделаны передачи весом по 6,5 кг. И эти передачи приняты", - написала Ивлева.

Ранее сообщалось, что политзаключенные Балух, Клых, Кольченко, Гриб и Карпюк получили передачи в СИЗО.

 

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