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Espreso.tvОбществоПолитзаключенные Балух, Клых, Кольченко, Гриб и Карпюк получили передачи в СИЗО, - правозащитница

Политзаключенные Балух, Клых, Кольченко, Гриб и Карпюк получили передачи в СИЗО, - правозащитница

20 августа администрация московского следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для пяти украинских политзаключенных: Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка

Об этом российская правозащитница Виктория Ивлева написала в Facebook.

В частности, она отметила, что передачи в СИЗО приняли для Балуха Владимира Григорьевича, Клыха Станислава Романовича, Кольченко Александра Александровича, Гриба Павла Игоревича, Карпюка Николая Андроновича.

Однако, Ивлева сообщила, что не знает точно, где находятся политзаключенные в данном СИЗО. И сказала, что "не видит смысла брать передачи для людей, которых нет в наличии".

"Все, что мы сделали - это отнесли передачи, и у нас их приняли. Думаю, остальное - дело адвокатов", - отметила правозащитница.

Кроме того, прямого подтверждения от администрации СИЗО "Лефортово" о пребывании в них названных украинских политзаключенных нет.

 

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