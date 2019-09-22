"Ливерпуль" победил "Челси" в чемпионате Англии
22 сентября, 2019, 20:24
В 6-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" победил в гостях "Челси"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Ливерпуль" вышел в Лондоне вперед на 14-й минуте, когда отличился Трент Александер-Арнольд. На 30-й минуте преимущество команды Юргена Клоппа усилил Фирмино.
"Челси" забил в ответ на 71-й минуте усилиями Нголо Канте, однако избежать поражения не смог.
"Ливерпуль" победил "Челси" со счетом 2:1, набрал 18 очков и продолжает идти в чемпионате Англии без потерь. Ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - он опережает на 5 баллов. "Челси" имеет 9 пунктов и занимает 11-ю позицию.
Чемпионат Англии
6-й тур
22 сентября
"Челси" - "Ливерпуль" 1: 2
Голы: Канте, 71 - Александер-Арнольд, 14 Фирмино, 30
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