Ярмоленко признан лучшим игроком матча АПЛ между "Вест Хэмом" и МЮ
22 сентября, 2019, 18:33
Украинский футболист Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча чемпионата Англии между "Вест Хэмом" и "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает WhoScored.
Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил за игру против МЮ оценку 8.0. Такой же балл заработал его одноклубник Аарон Крессвелл, который также отметился голом.
29-летний украинец за 89 минут на поле нанес три удара в створ ворот и забил первый гол в матче. Также Ярмоленко сделал 51 касание мяча, отдал 32 точных паса из 38 (84%), выиграл одну верховую дуэль и один раз потерял мяч.
Кроме того, Ярмоленко был признан лучшим игроком организаторами матча, о чем было объявлено на Олимпийском стадионе в Лондоне.
В целом, Ярмоленко в нынешнем сезоне забил два гола в пяти матчах за "Вест Хэм".
- 22 сентября, в 6-м туре чемпионата Англии по футболу гол украинца Андрея Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Юнайтед".
- 21 сентября в 6-м туре чемпионата Англии по футболу финалист Лиги чемпионов "Тоттенхэм" уступил в гостях "Лестеру" .
- В другом матче 6-го тура "Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" со счетом 8: 0.
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