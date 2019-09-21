"Манчестер Сити" забил 8 голов "Уотфорду" в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку своей команды и участия в игре не принимал.
Его партнеры вышли вперед уже на 1-й минуте - отличился полузащитник Давид Сильва. К 18-й минуте счет был уже 5: 0 в пользу "Сити", авторами голов стали нападающий Серхио Агуэро, полузащитники Рияд Марез и Бернарду Силва, а также защитник Отаменди.
Во втором тайме Бернарду Силва оформил хет-трик - он поразил ворота на 48-й и 60-й минутах. На 85-й минуте манчестерцы забили снова - отличился Кевин Де Брюйне.
"Манчестер Сити" победил "Уотфорд" 8: 0, набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. От лидер - "Ливерпуля" - команда Хосепа Гвардиолы отстает на 2 пункта. "Уотфорд" с 2 очками идет на последней - 20-й позиции.
Чемпионат Англии
6-й тур
21 сентября
"Манчестер Сити" - "Уотфорд" 8: 0
Голы: Давид Сильва, 1, Агуэро, 7 (пен.), Марез, 12 Бернарду Силва, 15, 48, 60, Де Брюйне, 85
- Напомним, 21 сентября в 6-м туре чемпионата Англии по футболу финалист Лиги чемпионов "Тоттенхэм" уступил в гостях "Лестеру" .
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