"Манчестер Сити" забил 8 голов "Уотфорду" в чемпионате Англии

21 сентября, 2019, 19:24

В 6-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" со счетом 8: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку своей команды и участия в игре не принимал.

Его партнеры вышли вперед уже на 1-й минуте - отличился полузащитник Давид Сильва. К 18-й минуте счет был уже 5: 0 в пользу "Сити", авторами голов стали нападающий Серхио Агуэро, полузащитники Рияд Марез и Бернарду Силва, а также защитник Отаменди.

Во втором тайме Бернарду Силва оформил хет-трик - он поразил ворота на 48-й и 60-й минутах. На 85-й минуте манчестерцы забили снова - отличился Кевин Де Брюйне.

"Манчестер Сити" победил "Уотфорд" 8: 0, набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. От лидер - "Ливерпуля" - команда Хосепа Гвардиолы отстает на 2 пункта. "Уотфорд" с 2 очками идет на последней - 20-й позиции.

Чемпионат Англии

6-й тур

21 сентября

"Манчестер Сити" - "Уотфорд" 8: 0

Голы: Давид Сильва, 1, Агуэро, 7 (пен.), Марез, 12 Бернарду Силва, 15, 48, 60, Де Брюйне, 85