Финалист ЛЧ "Тоттенхэм" проиграл "Лестеру" в чемпионате Англии

21 сентября, 2019, 16:46

В 6-м туре чемпионата Англии по футболу финалист Лиги чемпионов "Тоттенхэм" уступил в гостях "Лестеру"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 29-й минуте матча счет открыл нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн, который забил с подачи Сон Хин Мина.

Во втором тайме, на 69-й минуте, португальский защитник "Лестера" Рикарду сравнял счет. В конце встречи, на 85-й минуте, полузащитник Джеймс Мэдисон вывел хозяев вперед в счете.

"Лестер" победил "Тоттенхэм" 2: 1, набрал 11 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Тоттенхэм" имеет 8 пунктов и идет пятым.

Чемпионат Англии

6-й тур

21 сентября

"Лестер" - "Тоттенхэм" 2: 1

Голы: Рикарду, 69, Мэддисон, 85 - Кейн, 29