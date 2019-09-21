Финалист ЛЧ "Тоттенхэм" проиграл "Лестеру" в чемпионате Англии
21 сентября, 2019, 16:46
В 6-м туре чемпионата Англии по футболу финалист Лиги чемпионов "Тоттенхэм" уступил в гостях "Лестеру"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 29-й минуте матча счет открыл нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн, который забил с подачи Сон Хин Мина.
Во втором тайме, на 69-й минуте, португальский защитник "Лестера" Рикарду сравнял счет. В конце встречи, на 85-й минуте, полузащитник Джеймс Мэдисон вывел хозяев вперед в счете.
"Лестер" победил "Тоттенхэм" 2: 1, набрал 11 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Тоттенхэм" имеет 8 пунктов и идет пятым.
Чемпионат Англии
6-й тур
21 сентября
"Лестер" - "Тоттенхэм" 2: 1
Голы: Рикарду, 69, Мэддисон, 85 - Кейн, 29
- Напомним, 18 сентября в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм" неожиданно сыграл вничью с греческим "Олимпиакосом" .
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!