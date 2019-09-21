 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФиналист ЛЧ "Тоттенхэм" проиграл "Лестеру" в чемпионате Англии

Финалист ЛЧ "Тоттенхэм" проиграл "Лестеру" в чемпионате Англии


фото: REUTERS
В 6-м туре чемпионата Англии по футболу финалист Лиги чемпионов "Тоттенхэм" уступил в гостях "Лестеру"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 29-й минуте матча счет открыл нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн, который забил с подачи Сон Хин Мина.

Во втором тайме, на 69-й минуте, португальский защитник "Лестера" Рикарду сравнял счет. В конце встречи, на 85-й минуте, полузащитник Джеймс Мэдисон вывел хозяев вперед в счете.

"Лестер" победил "Тоттенхэм" 2: 1, набрал 11 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Тоттенхэм" имеет 8 пунктов и идет пятым.

Чемпионат Англии

6-й тур

21 сентября

"Лестер" - "Тоттенхэм" 2: 1

Голы: Рикарду, 69, Мэддисон, 85 - Кейн, 29

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 сентября, 2019 суббота

больше новостей

21 сентября, 2019 суббота

20 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать