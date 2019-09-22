Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить МЮ в чемпионате Англии
22 сентября, 2019, 17:50
В 6-м туре чемпионата Англии по футболу гол украинца Андрея Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает Еспресо. TV.
Ярмоленко вышел на игру 6-го тура премьер-лиги в стартовом составе "Вест Хэма". Украинский футболист отметился голом на 44-й минуте - после передачи Фелипе Андерсона он принял мяч в штрафной и вторым касанием направил его в угол ворот.
"Вест Хэм" увеличил преимущество на 84-й минуте, когда со штрафного отличился Аарон Крессвелл.
"Вест Хэм" победил МЮ 2: 0, набрал 11 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Манчестер Юнайтед" с 8 пунктами опустился на восьмую позицию.
Чемпионат Англии
6-й тур
22 сентября
"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 2: 0
Голы: Ярмоленко, 44, Крессвелл, 84
- Напомним, 21 сентября в 6-м туре чемпионата Англии по футболу финалист Лиги чемпионов "Тоттенхэм" уступил в гостях "Лестеру" .
- В другом матче 6-го тура "Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" со счетом 8: 0.
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