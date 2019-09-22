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Espreso.tvСпортГол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить МЮ в чемпионате Англии

Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить МЮ в чемпионате Англии


фото: REUTERS
В 6-м туре чемпионата Англии по футболу гол украинца Андрея Ярмоленко помог "Вест Хэму" победить "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Еспресо. TV.

Ярмоленко вышел на игру 6-го тура премьер-лиги в стартовом составе "Вест Хэма". Украинский футболист отметился голом на 44-й минуте - после передачи Фелипе Андерсона он принял мяч в штрафной и вторым касанием направил его в угол ворот.

"Вест Хэм" увеличил преимущество на 84-й минуте, когда со штрафного отличился Аарон Крессвелл.

"Вест Хэм" победил МЮ 2: 0, набрал 11 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Манчестер Юнайтед" с 8 пунктами опустился на восьмую позицию.

Чемпионат Англии

6-й тур

22 сентября

"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 2: 0

Голы: Ярмоленко, 44, Крессвелл, 84

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