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Espreso.tvОбществоЯкутского шамана отпустили из психбольницы "под честное слово"

Якутского шамана отпустили из психбольницы "под честное слово"

Задержанного якутского шамана Александра Габышева, который шел "выгонять Путина", выпустили из психоневрологического диспансера под подписку о невыезде

Об этом сообщает Сибирь. Реалии.

"Пьет сейчас чай с родственниками. Отпустили под честное слово на сутки, завтра вернется назад", - сообщил участник отряда шамана Виктор Егоров.

Александр Габышев будет находиться в психоневрологическом диспансере Якутии во время всего расследования.

Следователи завели на шамана уголовное дело за публичные призывы к экстремизму. "Говорит, что будут его судить за попытку свергнуть существующий политический строй", - отметил Егоров.

Сам Габышев записал видео, в котором заявил, что "все происходит в рамках законности". Всех своих сторонников он призвал "успокоиться", а отряд - "отдохнуть дома".

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