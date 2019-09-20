Якутского шамана отпустили из психбольницы "под честное слово"
20 сентября, 2019, 17:34
Задержанного якутского шамана Александра Габышева, который шел "выгонять Путина", выпустили из психоневрологического диспансера под подписку о невыезде
Об этом сообщает Сибирь. Реалии.
"Пьет сейчас чай с родственниками. Отпустили под честное слово на сутки, завтра вернется назад", - сообщил участник отряда шамана Виктор Егоров.
Александр Габышев будет находиться в психоневрологическом диспансере Якутии во время всего расследования.
Следователи завели на шамана уголовное дело за публичные призывы к экстремизму. "Говорит, что будут его судить за попытку свергнуть существующий политический строй", - отметил Егоров.
Сам Габышев записал видео, в котором заявил, что "все происходит в рамках законности". Всех своих сторонников он призвал "успокоиться", а отряд - "отдохнуть дома".
- Напомним, якутский шаман Александр Габышев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерена был выгнать главу РФ Владимира Путина.
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- Спутники российского шамана Александра Габышева, которого задержали во время его похода на Кремль, решили продолжить намеченный им маршрут
- 20 сентября его доставили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
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