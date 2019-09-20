Якутского шамана отпустили из психбольницы "под честное слово"

20 сентября, 2019, 17:34

Задержанного якутского шамана Александра Габышева, который шел "выгонять Путина", выпустили из психоневрологического диспансера под подписку о невыезде

Об этом сообщает Сибирь. Реалии.

"Пьет сейчас чай с родственниками. Отпустили под честное слово на сутки, завтра вернется назад", - сообщил участник отряда шамана Виктор Егоров.

Александр Габышев будет находиться в психоневрологическом диспансере Якутии во время всего расследования.

Следователи завели на шамана уголовное дело за публичные призывы к экстремизму. "Говорит, что будут его судить за попытку свергнуть существующий политический строй", - отметил Егоров.

Сам Габышев записал видео, в котором заявил, что "все происходит в рамках законности". Всех своих сторонников он призвал "успокоиться", а отряд - "отдохнуть дома".