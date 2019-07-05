"Победить демона": якутский шаман идет в Москву выгонять Путина из Кремля

5 июля, 2019, 16:56

Якутский шаман Александр Габышев уже 4 месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен выгнать главу РФ Владимира Путина

Габышев считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману, передает Сибирь.Реалии.

"Он (Путин, - ред.) кровавый демон. Когда его не будет - будет свобода. Свобода - это самое дорогое ... Хорошего, нормального человека выберете. Со всем миром который в согласии, продвинутый, современный, рыночный человек, а не наш диктатор. Фашист, который сел у власти", - говорит якутский шаман.

"Для меня уход Путина будет победой. Главное - победить демона, а люди с людьми сами разберутся. Найдутся сильнее Сечина и Медведева, найдутся умнее их", - уверен шаман.

На сегодня Габышев прошел около 2 тысяч километров. В Москву планирует добраться до 2021 года.