Автоматы, дубинки и перекрытая трасса: в России задержали шамана, который идет выгонять Путина из Кремля

19 сентября, 2019, 10:05

В Бурятии 19 сентября похитили якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву выгонять Путина из Кремля

Об этом пишет Радио Свобода .

Отмечается, что ночью в лагерь приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, "ворвались, повалили шамана на землю ... с автоматами, с дубинками, поволокли его в машину", а после отвезли в неизвестном направлении.

"Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием", - рассказал очевидец похищения.

По словам свидетелей, понять, кто задерживал было невозможно, никто из людей в масках не представлен и не показывал удостоверение. Тех, кто хотел объяснений и задавал вопросы положили лицом на землю.

Где находится Габышев - неизвестно. Предполагают, что его, вероятно, увезли в Улан-Удэ.

Российское издание Znak.com со ссылкой на одного из очевидцев уточняет, что задержание проводила полиция, предполагая, что против шамана может быть возбуждено дело по статье "Организация экстремистской группировки".

Напомним, якутский шаман Александр Габышев идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен выгнать главу РФ Владимира Путина.

"Он (Путин - ред) кровавый демон. Когда его не будет - будет свобода. Свобода - это самое дорогое ... Хорошего, нормального человека выберете. Со всем миром который в согласии, продвинутый, современный, рыночный человек, а не наш диктатор . Фашист, который сел во власти ", - говорит якутский шаман.