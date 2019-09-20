Шамана Габышева доставили в якутскую психбольницу
Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Якутии.
"В ЯРПНД данному гражданину будут проведены экспертные мероприятия. Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни", - говорится в сообщении.
"В случае, если у данного пациента будут обнаружены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь. При необходимости могут быть привлечены социальные службы", - отмечается в пресс-релизе.
19 сентября на границе Бурятии с Иркутской областью российские силовики задержали якутского шамана Александра Габышева.
Шаман уже более полугода пешком идет в Москву, чтобы "выгнать" президента РФ Владимира Путина, который, по его словам, является "порождением темных сил".
Спутники Александра Габышева решили продолжить намеченный им маршрут.
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