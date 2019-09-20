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Espreso.tvОбществоЗадержание шамана Габышева: ходу ради изгнания Путина продолжат сторонники задержанного

Задержание шамана Габышева: ходу ради изгнания Путина продолжат сторонники задержанного


фото: rfe
Спутники российского шамана Александра Габышева, которого задержали во время его похода на Кремль, решили продолжить намеченный им маршрут

Об этом Сибирь.Реалии рассказал один из членов отряда Виктор Егоров.

Сторонникам якутского шамана удалось перебраться с территории Бурятии в Иркутскую область. На ночь они разбили лагерь и завтра, 20 сентября, планируют продолжить свой путь в направлении Байкальска.

"Мы абсолютно точно знаем, что Александр Габышев был бы рад, если бы мы продолжили движение, несмотря ни на что", - заявил Егоров.

По его словам, отряд отправится в путь без знаменитой тележки, но с "образом Александра Габышева на наших знаменах".

19 сентября на границе Бурятии с Иркутской областью российские силовики задержали якутского шамана Александра Габышева.

Шаман уже более полугода пешком идет в Москву, чтобы "выгнать" президента РФ Владимира Путина, который, по его словам, является "порождением темных сил".

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