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Espreso.tvОбществоСреди кандидатов в новый ЦИК нет действующих нардепов, - Качура

Среди кандидатов в новый ЦИК нет действующих нардепов, - Качура


фото: pravda.ua
Среди кандидатов в ЦИК нет действующих нардепов, но есть несколько человек из предыдущего состава ЦИК

Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура рассказал в кулуарах Рады, передает "Цензор.НЕТ".

"Мы приняли, что у нас 2, 3, 4 октября будут пленарные дни. Поэтому мы можем в эти дни рассмотреть этот вопрос. Но одновременно все фракции всех кандидатов направили президенту, мы теперь ждем от президента представления", - отметил он.

На вопрос о том, есть ли среди кандидатов действующие народные депутаты, Качура заметил: "Действующих народных депутатов нет. Но из предыдущего состава избирательной комиссии есть несколько человек".

Нардеп добавил, что количество членов ЦИК остается неизменной - 17, поскольку "нет сейчас времени переписывать закон".

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