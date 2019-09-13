Рада поддержала досрочный роспуск ЦИК
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
За проголосовали 341 нардеп.
Формальным поводом для роспуска ЦИК в обращении президента стала ситуация, сложившаяся на 198 избирательном округе Черкасской области. Ведь 24 и 26 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в этом округе, в котором зафиксирована победа самовыдвиженца Сергея Рудика. Иск подала кандидат от "Слуги народа" Наталья Дьяченко. В результате Рудик не принял присягу народного депутата.
В соответствии со статьей 31-1 Закона о Центральной избирательной комиссии Украины, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, по закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.
- Напомним, состав ЦИК Верховная Рада утвердила 20 сентября 2018 .
- 10 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский хочет распустить ЦИК. Формальным поводом стала ситуация на 198 округе, где Верховный суд отменил результаты выборов по иску кандидата от "Слуги народа".
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