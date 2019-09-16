"Новая власть теперь несет ответственность": посольство США прокомментировало роспуск ЦИК
16 сентября, 2019, 11:49
Посольство США в Украине поздравило ЦИК, которая прекращает свои полномочия, с хорошо организованными президентскими и парламентскими выборами 2019 года
Соответствующее заявление размещено в Facebook.
"Мы поздравляем ЦИК, которая прекращает свои полномочия, и ее голову с беспристрастным и успешным проведением исторических, достоверных, хорошо организованных президентских и парламентских выборов 2019 года. Новая власть, действуя в рамках закона, изменяя ее состав, теперь несет ответственность за то, чтобы это важное учреждение сохраняла свою независимость и беспристрастность в глазах украинского народа ", - говорится в сообщении.
Посольство также выразил надежду, что сотрудники ЦИК продолжат свою работу для поддержки успеха Украины как демократии.
Напомним, 13 сентября Рада досрочно распустила ЦИК.
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