 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Новая власть теперь несет ответственность": посольство США прокомментировало роспуск ЦИК

"Новая власть теперь несет ответственность": посольство США прокомментировало роспуск ЦИК


фото: ap
Посольство США в Украине поздравило ЦИК, которая прекращает свои полномочия, с хорошо организованными президентскими и парламентскими выборами 2019 года

Соответствующее заявление размещено в Facebook.

"Мы поздравляем ЦИК, которая прекращает свои полномочия, и ее голову с беспристрастным и успешным проведением исторических, достоверных, хорошо организованных президентских и парламентских выборов 2019 года. Новая власть, действуя в рамках закона, изменяя ее состав, теперь несет ответственность за то, чтобы это важное учреждение сохраняла свою независимость и беспристрастность в глазах украинского народа ", - говорится в сообщении.

Посольство также выразил надежду, что сотрудники ЦИК продолжат свою работу для поддержки успеха Украины как демократии.

Напомним, 13 сентября Рада досрочно распустила ЦИК.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

16 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

16 сентября, 2019 понедельник

15 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать