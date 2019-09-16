"Новая власть теперь несет ответственность": посольство США прокомментировало роспуск ЦИК

16 сентября, 2019, 11:49

Посольство США в Украине поздравило ЦИК, которая прекращает свои полномочия, с хорошо организованными президентскими и парламентскими выборами 2019 года

Соответствующее заявление размещено в Facebook.

"Мы поздравляем ЦИК, которая прекращает свои полномочия, и ее голову с беспристрастным и успешным проведением исторических, достоверных, хорошо организованных президентских и парламентских выборов 2019 года. Новая власть, действуя в рамках закона, изменяя ее состав, теперь несет ответственность за то, чтобы это важное учреждение сохраняла свою независимость и беспристрастность в глазах украинского народа ", - говорится в сообщении.

Посольство также выразил надежду, что сотрудники ЦИК продолжат свою работу для поддержки успеха Украины как демократии.

Напомним, 13 сентября Рада досрочно распустила ЦИК.