"Слуга народа" уже имеет список из 35 претендентов в состав новой ЦИК

13 сентября, 2019, 14:10

У фракции "Слуга народа" уже есть список из 35 претендентов на должности членов Центральной избирательной комиссии

Об этом сообщил глава фракции Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы понимали, что рано или поздно ЦИК будет перезагружена. И у нас был длительный процесс рекрутинга. У нас сейчас есть 35 кандидатов, кажется, из которых нужно сделать шорт-лист, чтобы люди выглядели нормально с профессиональной точки зрения, с общественной точки зрения, которые могут нормально защищать интересы избирателей", - сказал он журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Арахамия отказался называть фамилии из этого списка, вместе с тем сообщил, что среди них нет действующих народных депутатов.

Глава фракции отметил, что при квотном принципе распределения нового состава ЦИК большинство членов будут делегированы "Слугой народа".

Отвечая на вопрос, получат ли места в ЦИК представители от фракций, которые не поддержали отставку предыдущего состава ЦИК, Арахамия сказал: "Вы имеете в виду "Голос" и "ЕС"? Не знаю, кто будет принимать это решение. Если бы спросили лично меня, я бы дал "Голосу".

При этом отвечая на уточняющий вопрос в этом контексте о "Европейской Солидарнисти", глава фракции добавил: "А у них и сейчас 8 или 10 или сколько там? Может и "ЕС" (надо дать квоту, - ред.). Я просто не знаю правил".