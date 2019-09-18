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Espreso.tvОбществоНовых членов ЦИК изберут по квотному принципу, - Арахамия

Новых членов ЦИК изберут по квотному принципу, - Арахамия


фото: youtube
В будущий состав ЦИК будет избрано 17 членов

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает " РБК-Украина".

Членов нового Центризбиркома выбирать по квотному принципу. По словам Арахамия, в будущий состав ЦИК будет избрано 17 членов.

"Ничего вне правил, которые уже есть, ничего не планировалось. Будет кажется, что 17 ... Согласно закону, есть квотный принцип распределения", - отметил парламентарий.

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