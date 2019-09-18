Новых членов ЦИК изберут по квотному принципу, - Арахамия
18 сентября, 2019, 13:01
В будущий состав ЦИК будет избрано 17 членов
Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает " РБК-Украина".
Членов нового Центризбиркома выбирать по квотному принципу. По словам Арахамия, в будущий состав ЦИК будет избрано 17 членов.
"Ничего вне правил, которые уже есть, ничего не планировалось. Будет кажется, что 17 ... Согласно закону, есть квотный принцип распределения", - отметил парламентарий.
- Напомним, 13 сентября Рада досрочно распустила ЦИК.
- Во фракции "Слуга народа" уже есть список из 35 претендентов на должности членов Центральной избирательной комиссии
- Посольство США в Украине поздравило ЦИК , которая прекращает свои полномочия, с хорошо организованными президентскими и парламентскими выборами 2019 года
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