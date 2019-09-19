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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминировали" все мосты, родильные дома и ТРЦ

В Киеве "заминировали" все мосты, родильные дома и ТРЦ

В четверг, 19 сентября, киевская полиция получила анонимное сообщение о заминировании всех мостов, родильных домов и ТРЦ в столице

Об этом сообщают "Стражи Эспрессо" .

По указанным адресам выехали следователи, взрывотехники и кинологи, решается вопрос об эвакуации людей.

Напомним, 18 сентября в Киеве ветеран АТО выехал на мост Метро и угрожал его взорвать . Мост перекрыли, ограничив движение по красной ветке метро. Через некоторое время "минера" задержали спецназовцы, движение по мосту было восстановлено.

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