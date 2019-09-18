В Киеве ищут неизвестного. Перекрыты мост Метро и частично красная линия подземки

18 сентября, 2019, 16:51

В Киеве неизвестный угрожал взорвать мост Метро, в результате чего мост перекрыт, также заблокировано движение метро от станции "Днепр" до "Лесной"

Об этом сообщает Фейсбук-сообщество "Киев Оперативный".

"По информации из наших источников по мосту ехал человек на автомобиле, который почему-то решил остановиться и выйти. Из его сумки торчит приклад, а в руке у него какие-то кнопки. Мужчина ходит и кричит, что все взорвет", - говорится в сообщении.

По сообщению Вартовых.Еспресо, в Киеве введен план "Гром" (сначала план "Сирена") по розыску и задержанию автомобиля Opel с государственными номерными знаками АА8253ХК. Его водитель остановился на мосту с оружием и заблокировал движение. Наряды полиции ориентированы на розыск и задержание данного автомобиля

Почти одновременно "Киевский метрополитен" сообщил, что в связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

"Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено. Специалисты проводят проверку", - говорится в сообщении.