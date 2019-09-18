В Киеве ищут неизвестного. Перекрыты мост Метро и частично красная линия подземки
Об этом сообщает Фейсбук-сообщество "Киев Оперативный".
"По информации из наших источников по мосту ехал человек на автомобиле, который почему-то решил остановиться и выйти. Из его сумки торчит приклад, а в руке у него какие-то кнопки. Мужчина ходит и кричит, что все взорвет", - говорится в сообщении.
По сообщению Вартовых.Еспресо, в Киеве введен план "Гром" (сначала план "Сирена") по розыску и задержанию автомобиля Opel с государственными номерными знаками АА8253ХК. Его водитель остановился на мосту с оружием и заблокировал движение. Наряды полиции ориентированы на розыск и задержание данного автомобиля
Почти одновременно "Киевский метрополитен" сообщил, что в связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".
"Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено. Специалисты проводят проверку", - говорится в сообщении.
Внимание! Внимание!- Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 18 сентября 2019 г.
В связи с анонимным звонком о минировании красная линия работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".
Движение от станции "Днепр" до станции "Лесная" остановлено.
Специалисты проводят проверку.
Читайте также
-
-
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
Читайте также
-
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине