Минирование моста Метро: полиция установила личность террориста
18 сентября, 2019, 18:49
Недавно преступник добровольно сдал в полицию килограмм взрывчатки и большое количество патронов
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Снайперы и БТР спецназовцев уже на месте.
"Кстати, отвечая на ваши запросы, докладываем, что личность вора была установлена сразу - Алексей Белько. Недавно он добровольно сдал в полицию килограмм взрывчатки и большое количество патронов", - отмечается в сообщении.
Все руководство полиции здесь. Сейчас взрывотехники проверяют мост.
- Напомним, в Киеве мужчина, который угрожает полиции взорвать мост Метро, стреляет из автомата в воздух
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