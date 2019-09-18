Минирование моста Метро: полиция установила личность террориста

18 сентября, 2019, 18:49

Недавно преступник добровольно сдал в полицию килограмм взрывчатки и большое количество патронов

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Снайперы и БТР спецназовцев уже на месте.

"Кстати, отвечая на ваши запросы, докладываем, что личность вора была установлена сразу - Алексей Белько. Недавно он добровольно сдал в полицию килограмм взрывчатки и большое количество патронов", - отмечается в сообщении.

Все руководство полиции здесь. Сейчас взрывотехники проверяют мост.