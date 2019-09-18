Минирование моста Метро: спецназовцы задержали террориста
18 сентября, 2019, 19:37
Мужчину, который заминировал мост Метро, задержали
Об этом сообщил Антон Геращенко в Facebook.
Совместными усилиями спецподразделений Корд и Альфа мужчина, который заминировал мост Метро, задержан.
"Его задержали", - подтвердил информацию министр внутршних дел Арсен Аваков.
- Ранее поступило сообщение о том, что неизвестный заблокировал движение на мосту Метро и угрожает взорвать его .
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