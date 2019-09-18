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Espreso.tvОбществоМинирование моста Метро: спецназовцы задержали террориста

Минирование моста Метро: спецназовцы задержали террориста

Мужчину, который заминировал мост Метро, задержали

Об этом сообщил Антон Геращенко в Facebook.

Совместными усилиями спецподразделений Корд и Альфа мужчина, который заминировал мост Метро, задержан.

"Его задержали", - подтвердил информацию министр внутршних дел Арсен Аваков.

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