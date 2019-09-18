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Espreso.tvОбществоДвижение по мосту Метро будет восстановлено ориентировочно около 21:30 - Кличко

Движение по мосту Метро будет восстановлено ориентировочно около 21:30 - Кличко

Мэр Киева заверил, что максимум через 1,5 часа движение будет стабилизировано

Об этом заявил Виталий Кличко, передает Еспресо.TV.

"Движение автотранспорта и метрополитена будет открыто", - сказал мэр города.

  • Напомним, в Киеве заминировали мост Метро, спецназовцы уже задержали террориста.
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