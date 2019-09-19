Штайнмайер отреагировал на инициативы Зеленского для прекращения войны на Донбассе

19 сентября, 2019, 12:08

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул важность мирных инициатив президента Украины Владимира Зеленского для прекращения войны на Донбассе

Об этом сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

"Пока все говорят о" формулу Штайнмайера ", лично пообщался с федеральным президентом Германии. Глава немецкого государства передал наилучшие поздравления президенту Зеленскому, подчеркнув важность его мирных инициатив для прекращения войны на востоке Украины", - написал дипломат в своем Twitter.