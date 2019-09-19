Штайнмайер отреагировал на инициативы Зеленского для прекращения войны на Донбассе
19 сентября, 2019, 12:08
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул важность мирных инициатив президента Украины Владимира Зеленского для прекращения войны на Донбассе
Об этом сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник.
"Пока все говорят о" формулу Штайнмайера ", лично пообщался с федеральным президентом Германии. Глава немецкого государства передал наилучшие поздравления президенту Зеленскому, подчеркнув важность его мирных инициатив для прекращения войны на востоке Украины", - написал дипломат в своем Twitter.
Пока все говорят о «формулу Штайнмайера», лично пообщался с Федеральным президентом Германии. Глава государства передал наилучшие поздравления Президенту @ZelenskyyUa , отметив важность его мирных инициатив для прекращения войны на Востоке Украины @APUkraine @IuliiaMendel pic.twitter.com/rzeEqEvaf3- Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 19 сентября 2019 г.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на встрече "нормандской четверки" в сентябре.
- РФ заявляет, что будет требовать письменного закрепления "формулы Штайнмайера" на "нормандской" встрече.
- По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера".
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