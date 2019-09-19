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Espreso.tvОбществоШтайнмайер отреагировал на инициативы Зеленского для прекращения войны на Донбассе

Штайнмайер отреагировал на инициативы Зеленского для прекращения войны на Донбассе


фото: REUTERS
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул важность мирных инициатив президента Украины Владимира Зеленского для прекращения войны на Донбассе

Об этом сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

"Пока все говорят о" формулу Штайнмайера ", лично пообщался с федеральным президентом Германии. Глава немецкого государства передал наилучшие поздравления президенту Зеленскому, подчеркнув важность его мирных инициатив для прекращения войны на востоке Украины", - написал дипломат в своем Twitter.

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