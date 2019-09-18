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Espreso.tvОбществоУкраина согласовала текст "формулы Штайнмайера", - Пристайко

Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера", - Пристайко

Договоренность была достигнута на встрече министров Нормандского формата

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции, передает РБК-Украина.

Министр сказал, он согласовал этот план как представитель Украины во время берлинской встречи Нормандской переговорной группы 2 сентября.

"Советники "нормандской четверки" договорились о конкретном тексте, в котором написано, что закон об особом статусе вступает в силу в предыдущем формате на момент проведения выборов. Окончательно этот закон вступает в силу, когда ОБСЕ принимает решение о том, что выборы прошли в соответствии с высокими стандартами", - заявил Пристайко.

Согласия на реализацию формулы Штайнмайера Украина не давала.

Никаких дополнительных условий в документе нет.

"Ничего больше советники не согласовывали 2 сентября. Я знаю, что наши российские партнеры выдвинули третье предложение, что должен быть согласован документ, который подпишут лидеры. Звучит это логично, но даже третий пункт мы не обсуждали", - добавил министр.

  • Добавим, что формула предусматривает, что выборы в ОРДЛО могут пройти по украинским законам до закрытия границы с РФ.
  • Напомним, Вадим Пристайко рассказал о формуле Зеленского.
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