"Динамо" - "Мальме": где и когда смотреть матч Лиги Европы
19 сентября, 2019, 08:00
Сегодня в Киеве в 1-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" встречается со шведским "Мальме"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига Европы
Групповой раунд. 1-й тур
Группа B
"Динамо" (Украина) - "Мальме" (Швеция)
19 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"
Начало - 19:55
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- Напомним, "Динамо" начинало нынешнюю еврокубковую кампанию в квалификации Лиги чемпионов, но уступило там бельгийскому "Брюгге".
- 15 сентября в 7-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле уступило черниговской "Десне".
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко после поражения от "Десны" заявил, что команде необходимо вернуть уверенность в собственных силах .
- "Колос" из села Ковалевка победил "Львов" и отодвинул "Динамо" из зоны попадания в еврокубки .
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