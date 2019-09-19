 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Мальме": где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Динамо" - "Мальме": где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: fcdynamo.kiev.ua
Сегодня в Киеве в 1-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" встречается со шведским "Мальме"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига Европы

Групповой раунд. 1-й тур

Группа B

"Динамо" (Украина) - "Мальме" (Швеция)

19 сентября, Киев, НСК "Олимпийский"

Начало - 19:55

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 сентября, 2019 четверг

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

19 сентября, 2019 четверг

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать