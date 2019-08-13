"Динамо" в безумном матче сыграло вничью с "Брюгге" и вылетело из Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Динамо" удачно начало матч и открыло счет уже на 6-й минуте. После многоходовой комбинации Виталий Миколенко прострелил слева, а Виталий Буяльский низом переправил мяч в сетку.
"Брюгге" отыгрался на 38-й минуте, когда после подачи с углового головой забил Саймон Дели. Киевляне необходимо было забивать во втором тайме два гола.
Команда Александра Хацкевича снова вышла вперед на 50-й минуте. Беньямин Вербичи сместился с левого фланга и пробил в штангу, первым на добивании оказался Владимир Шепелев, который отправил мяч в ворота.
Команды доигрывали матч в меньшинстве - на 83-й минуте за повторное предупреждение был удален динамовец Никита Бурда, а через минуту красную карточку за атаку вратаря не по правилам получил Перси Тау.
На 88-й минуте равновесие вновь восстановил Вормер. Однако на 90+3 минуте "Динамо" оказалось впереди - после удара Франа Соля, Брандон Мешел срезал мяч в собственные ворота. Окончательный счет в игре установил Луа Опенда.
"Динамо" сыграло с "Брюгге" вничью 3:3 и вылетело из Лиги чемпионов.
Киевляне продолжат выступления в групповом раунде Лиги Европы.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд, ответный матч
13 августа
"Динамо" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия) 3:3
Голы: Буяльский, 6, Шепелев, 50, Мехеле, - Дели, 38, Вормер, 88, Опенда, 90+5
Удаление: Бурда, 83 - Тау. 84
Первый матч - 0:1
- Напомним, 6 августа в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" в гостях уступило бельгийскому "Брюгге".
- 10 августа в 3-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в Киеве переиграл "Динамо" со счетом 2:1.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-