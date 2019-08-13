"Динамо" в безумном матче сыграло вничью с "Брюгге" и вылетело из Лиги чемпионов

13 августа, 2019, 22:28

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" дома сыграло вничью с бельгийский "Брюгге" и вылетело из турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Динамо" удачно начало матч и открыло счет уже на 6-й минуте. После многоходовой комбинации Виталий Миколенко прострелил слева, а Виталий Буяльский низом переправил мяч в сетку.

"Брюгге" отыгрался на 38-й минуте, когда после подачи с углового головой забил Саймон Дели. Киевляне необходимо было забивать во втором тайме два гола.

Команда Александра Хацкевича снова вышла вперед на 50-й минуте. Беньямин Вербичи сместился с левого фланга и пробил в штангу, первым на добивании оказался Владимир Шепелев, который отправил мяч в ворота.

Команды доигрывали матч в меньшинстве - на 83-й минуте за повторное предупреждение был удален динамовец Никита Бурда, а через минуту красную карточку за атаку вратаря не по правилам получил Перси Тау.

На 88-й минуте равновесие вновь восстановил Вормер. Однако на 90+3 минуте "Динамо" оказалось впереди - после удара Франа Соля, Брандон Мешел срезал мяч в собственные ворота. Окончательный счет в игре установил Луа Опенда.

"Динамо" сыграло с "Брюгге" вничью 3:3 и вылетело из Лиги чемпионов.

Киевляне продолжат выступления в групповом раунде Лиги Европы.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд, ответный матч

13 августа

"Динамо" (Украина) - "Брюгге" (Бельгия) 3:3

Голы: Буяльский, 6, Шепелев, 50, Мехеле, - Дели, 38, Вормер, 88, Опенда, 90+5

Удаление: Бурда, 83 - Тау. 84

Первый матч - 0:1