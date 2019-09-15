Теряется вера в себя, - Михайличенко об очередном поражении "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
По словам Михайличенко, в предыдущих трех играх "Динамо" потеряло много очков, а поражение в игре с "Десной" перечеркнуло огромный объем работы, который был выполнен командой в последнее время.
"Очень неприятный отрезок времени - как для меня, так и для команды. В трех играх мы потеряли очень много очков. Если в первых двух играх мы можем говорить, что происходило мое знакомство с командой, то в этой игре несколько ошибок перечеркнули огромный объем работы, который был выполнен в последнее время. Были продемонстрированы высокие скорости, было организовано достаточно конструктивных атак, но в моментах, которые мы создавали, чего-то не хватало - где-то мастерства, где-то завершающего удара", - сказал Михайличенко.
По его мнению, после неудач футболистам необходимо вернуть веру в собственные силы.
"Наверное, это все от неуверенности, ведь после ряда неудачных игр теряется вера в себя. Нужно футболистам вернуть ее, ведь они умеют играть в футбол. Но на данном этапе что-то мешает", - констатировал Михайличенко.
- Напомним, 15 сентября в 7-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле уступило черниговской "Десне" .
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