Сельский клуб подвинул "Динамо" из зоны еврокубков в УПЛ
15 сентября, 2019, 21:27
В матче 7-го тура чемпионата Украины "Колос" из села Ковалевка победил "Львов" и отодвинул "Динамо" из зоны попадания в еврокубки
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Колос" из села Ковалевка Киевской области, вырвал победу в матче со "Львовом" на 87-й минуте усилиями Дениса Костишина.
"Колос" переиграл "Львов" 1:0, набрал 10 очков и вышел на пятое место, дающее право в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы. В то же время, "Динамо" с 8-ю пунктами опустилось на шестую позицию и оказалось вне зоны еврокубков.
"Львов" 6 очков и идет в чемпионате Украины 11-м.
Чемпионат Украины
7-й тур
15 сентября
"Колос" - "Львов" 1:0
Гол: Костышин, 87
- Напомним, 15 сентября в 7-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле уступило черниговской "Десне" .
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко после поражения от "Десны" заявил, что команде необходимо вернуть уверенность в собственных силах.
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