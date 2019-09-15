Сельский клуб подвинул "Динамо" из зоны еврокубков в УПЛ

15 сентября, 2019, 21:27

В матче 7-го тура чемпионата Украины "Колос" из села Ковалевка победил "Львов" и отодвинул "Динамо" из зоны попадания в еврокубки

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Колос" из села Ковалевка Киевской области, вырвал победу в матче со "Львовом" на 87-й минуте усилиями Дениса Костишина.

"Колос" переиграл "Львов" 1:0, набрал 10 очков и вышел на пятое место, дающее право в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы. В то же время, "Динамо" с 8-ю пунктами опустилось на шестую позицию и оказалось вне зоны еврокубков.

"Львов" 6 очков и идет в чемпионате Украины 11-м.

Чемпионат Украины

7-й тур

15 сентября

"Колос" - "Львов" 1:0

Гол: Костышин, 87