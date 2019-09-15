"Динамо" опозорилось в игре с "Десной" в чемпионате Украины
15 сентября, 2019, 19:01
В 7-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле уступило черниговской "Десне"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" впервые пропустило на НСК "Олимпийский": на 40-й минуте от своего бывшего футболиста - Владислава Калитвинцева.
Киевляне восстановили равновесие сразу после перерыва, когда отличился Артем Беседин.
Однако, "Десна" на 58-й минуте забила второй - эффектный удар пяткой удался Александру Филиппову.
"Динамо" проиграло "Десне" со счетом 1:2 и с 8-ю очками идет пятым в турнирной таблице. Черниговцы набрали 14 пунктов и вышли на второе место. Лидирует с 21 баллом "Шахтер".
Чемпионат Украины
7-й тур
15 сентября
"Динамо" - "Десна" 1:2
Голы: Беседин, 49 - Калитвинцев, 40, Филиппов, 58
- Напомним, 14 сентября в центральном матче 7-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Зарю" со счетом 4:3.
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