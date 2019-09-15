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Espreso.tvСпорт"Динамо" опозорилось в игре с "Десной" в чемпионате Украины

"Динамо" опозорилось в игре с "Десной" в чемпионате Украины


фото: twitter
В 7-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле уступило черниговской "Десне"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" впервые пропустило на НСК "Олимпийский": на 40-й минуте от своего бывшего футболиста - Владислава Калитвинцева.

Киевляне восстановили равновесие сразу после перерыва, когда отличился Артем Беседин.

Однако, "Десна" на 58-й минуте забила второй - эффектный удар пяткой удался Александру Филиппову.

"Динамо" проиграло "Десне" со счетом 1:2 и с 8-ю очками идет пятым в турнирной таблице. Черниговцы набрали 14 пунктов и вышли на второе место. Лидирует с 21 баллом "Шахтер".

Чемпионат Украины

7-й тур

15 сентября

"Динамо" - "Десна" 1:2

Голы: Беседин, 49 - Калитвинцев, 40, Филиппов, 58

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